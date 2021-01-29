Байден прийме рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден поки не буде приймати рішення щодо санкцій проти Російської Федерації. Він чекає закінчення результатів розгляду обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Зараз наша команда з національної безпеки розглядає ситуацію з Solar Winds, з отруєнням Олексія Навального та інших дій, що викликають стурбованість. По завершенні президент залишає за собою право відповіді заходами, які він вибере", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт в Росії опозиціонера Навального.

У перші дні свого президентства Байден доручив розвідці вивчити ситуацію з отруєнням Навального і перевірити зв'язок російських хакерів з кібератакою на ряд американських урядових мереж.

Крім того, на арешт Навального реагували в американському Конгресі. Конгресмени назвали звинувачення Навального "сумнівними" і закликали російську владу негайно звільнити російського опозиціонера.