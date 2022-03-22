Навального засудили до 9 років суворого режиму в справі про шахрайство й образу судді

Лефортовський суд Москви засудив опозиціонера Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму у новій справі про шахрайство та образу судді. А також призначив штраф у розмірі 1,2 мільйона рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону" .

"Суд засуджує Навального до 9 років колонії суворого режиму зі штрафом 1,2 мільйона рублів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні під час дебатів звинувачувач просив призначити Навальному 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму та штраф у розмірі 1,2 мільйона рублів.

Що відомо про цю справу

Справу про шахрайство порушили наприкінці 2020 року. У Слідчому комітеті заявили, що Навальний витратив на особисті цілі 356 із 588 мільйонів рублів, перерахованих у різні фонди, зокрема у ФБК. Справа про неповагу до суду з'явилася після процесу над Навальним за звинуваченням у наклепі на ветерана. Його завели наприкінці травня 2021 року. Пізніше ці дві справи поєднали в одну.

Нагадаємо, в січні російська влада внесла Навального в список терористів і екстремістів після того, як на нього завели справу за нібито створення екстремістського співтовариства.

Опозиціонер перебуває у в'язниці з січня 2021 року, коли повернувся до Росії після лікування в Німеччині від отруєння хімічною речовиною "Новичок".

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