ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Навального засудили до 9 років суворого режиму в справі про шахрайство й образу судді

Новость на русском →
Москва, Вівторок 22 березня 2022 14:44
Навального засудили до 9 років суворого режиму в справі про шахрайство й образу судді Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Лефортовський суд Москви засудив опозиціонера Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму у новій справі про шахрайство та образу судді. А також призначив штраф у розмірі 1,2 мільйона рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

"Суд засуджує Навального до 9 років колонії суворого режиму зі штрафом 1,2 мільйона рублів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні під час дебатів звинувачувач просив призначити Навальному 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму та штраф у розмірі 1,2 мільйона рублів.

Що відомо про цю справу

Справу про шахрайство порушили наприкінці 2020 року. У Слідчому комітеті заявили, що Навальний витратив на особисті цілі 356 із 588 мільйонів рублів, перерахованих у різні фонди, зокрема у ФБК. Справа про неповагу до суду з'явилася після процесу над Навальним за звинуваченням у наклепі на ветерана. Його завели наприкінці травня 2021 року. Пізніше ці дві справи поєднали в одну.

Нагадаємо, в січні російська влада внесла Навального в список терористів і екстремістів після того, як на нього завели справу за нібито створення екстремістського співтовариства.

Опозиціонер перебуває у в'язниці з січня 2021 року, коли повернувся до Росії після лікування в Німеччині від отруєння хімічною речовиною "Новичок".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Навальний
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро