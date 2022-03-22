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Навальному сьогодні винесуть вирок ще по двох справах

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Москва, Вівторок 22 березня 2022 10:37
Навальному сьогодні винесуть вирок ще по двох справах Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Лефортовський районний суд Москви на виїзному засіданні 22 березня винесе вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному у справах про шахрайство і неповагу до суду. Звинувачення запросило для нього 13 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

Зазначимо, справа про шахрайство стосується того, що Навальний і керівництво Фонду боротьби з корупцією нібито використали частину пожертвувань у своїх цілях. Потерпілими в даній справі визнані чотири особи.

На думку опозиціонера, процес явно сфабриковано, двоє потерпілих є підставними, а інші двоє - залякані, оскільки самі є обвинуваченими в кримінальних справах.

Крім того, в рамках цього ж судового розгляду розглядалося звинувачення в неповазі до суду під час минулорічного процесу про наклеп Навального на ветерана.

Нагадаємо, в січні російська влада внесла Навального в список терористів і екстремістів після того, як на нього завели справу за нібито створення екстремістського співтовариства.

Навальний перебуває у в'язниці з січня 2021 року, коли повернувся до Росії після лікування в Німеччині від отруєння хімічною речовиною "Новичок".

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