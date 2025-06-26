Науседа о вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: усложняет процесс принятия решений

Страны Евросоюза могут совместно убедить Венгрию не накладывать вето на вступление Украины в ЕС, но нельзя злоупотреблять инструментом консенсуса, ведь еще это усложняет процесс принятия решений.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-брифинг.
"Мы можем сделать это вместе (убедить Венгрию не накладывать вето на вступление Украины в ЕС - ред.) Можем начать технический процесс переговоров. Я надеюсь, что Европейская комиссия имеет необходимые инструменты. Но, конечно, мы постоянно видим, как эти трудности повторяются. Однако, в конце концов, нам все же удается двигаться вперед", - отметил Науседа.
По его словам, возможно, на этот раз евросообществу также повезет. Но он подчеркнул, что ни одна страна не должна злоупотреблять инструментом консенсуса, потому еще это усложняет процесс принятия решений в ЕС.
Руководство Венгрии ранее уже неоднократно утверждало, что не поддерживает членство Украины в ЕС. В частности премьер Виктор Орбан заявлял, что приложит все усилия, чтобы не допустить этого, поскольку в противном случае его "будет мучить совесть".
В том же числе венгерский премьер организовывал так называемые "опросы" в стране, чтобы узнать мнение венгров о вступлении Украины в ЕС.
Отдельно стоит добавить, что премьер-министр Венгрии выступает и против интеграции Украины в НАТО.
Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.