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Науседа надеется, что Украина получит "зеленый свет" для членства в НАТО в 2024 году

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что саммит НАТО, который в следующем году состоится в Вашингтоне, даст "зеленый свет" членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Теперь нам предстоит приложить максимум усилий, и я очень надеюсь на сотрудничество Республики Польша с тем, чтобы на Вашингтонском саммите мы смогли помочь сделать еще один шаг вперед и, возможно, "дать зеленый свет" членству Украины в НАТО", - заявил Науседа. 

Он добавил, что все к членству Украины в будущем в альянсе было создано на саммите в Вильнюсе. 

"Вся операционная среда или алгоритм стремления Украины к членству в будущем был создан в Вильнюсе", - сказал президент.

Вступление Украины в НАТО

Украина стремилась получить приглашение по вступлению в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Ее желание не было удовлетворено, однако генсек Йенс Столтенберг отметил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут исполнены условия".

Кроме того, страны НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы может вступить Швеция.

К тому же страны G7 решили предоставить Украине гарантии безопасности, которые в основном включат поставки оружия, но не заменят статью 5 устава НАТО о коллективной обороне в случае войны.

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