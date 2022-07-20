Науседа закликав до посилення санкцій проти РФ: повинні бути ефективними і неминучими

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до посилення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Обмеження повинні посилити вплив на російську економіку, фінансовий сектор і військово-промисловий потенціал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Литовський президент підкреслив, що санкції проти Росії повинні відсікти Москву від глобальних ланцюжків поставок і технологічного прогресу.
"Санкції повинні бути болючими, ефективними і неминучими", - заявив Науседа.
Глава Литовської держави наголосив на необхідності співпраці з третіми країнами для запобігання обходу санкцій. Він заявив, що лідерство Єврокомісії в цьому питанні має вирішальне значення.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Євросоюз погодив санкції проти 48 фізичних осіб з Росії.
Раніше стало відомо, що в санкційний список потраплять мер Москви Сергій Собянін, актори Сергій Безруков і Володимир Машков, а також лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов.