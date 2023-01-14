Намекнул на танки? Зеленский сообщил о новом разговоре с премьером Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров", - написал Зеленский.

Как известно, сегодня британские СМИ сообщили о том, что Сунак распорядился немедленно отправить первые партию танков для Украины. По их информации, о своем решении британский чиновник должен проинформировать Зеленского в ходе субботнего разговора.

Также вчера авторитетное британское издание The Guardian сообщило, что Лондон объявит о поставках танков Украине в понедельник, 16 января. По инфомарции украинских источников, Британия уже приняла положительное решение по передаче тяжелой техники.

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