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Намекнул на Abrams? Шольц хочет принимать решение по танкам Украине в координации с США

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия будет принимать решение о передаче Украине танков Leopard только в координации с союзниками, в том числе США.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава правительства ФРГ, отвечая на вопрос о танках для Украины, отметил, что все поставки оружия для ВСУ до сих пор осуществлялись в тесной координации со странами Запада.

"Мы будем делать это и в будущем", - добавил Шольц.

Напомним, ранее канцлер неоднократно заявлял о том, что Германия может передать Leopard Украине, но она не будет делать этого без союзников.

Также мы писали, что, по данным СМИ, Шольц может одобрить передачу Украине танки Leopard, но только если США, в свою очередь, начнут поставки Abrams.

Позже министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что не видит связи между поставками Abrams и Leopard в Украину.

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