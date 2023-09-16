Намекает на ATACMS. Блинкен заявил, что Украина сама выбирает цели для атак

Украина сама выбирает, как использовать оружие, предоставленное партнерами. В частности, это касается выбора целей для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Блинкен прокомментировал возможную передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS. Его спросили, опасаются ли США ударов американскими ракетами по территории РФ.

"Любая система, которая обсуждается для возможной передачи Украине, анализируется Вашингтоном. Когда дело доходит до применения переданных вооружений, то украинские силы сами выбирают цели. Им придется принять решение о том, что может быть самым эффективным в работе по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности", - сказал он.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США не допускают использование их систем вооружения вне Украины, но решение остается за украинцами. Блинкен не назвал окончательной причины промедления по передаче ATACMS.

"При передаче каждой системы вооружения Украине принимается во внимание ряд факторов. Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. ВСУ должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в цельную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", - подчеркнул дипломат.

ATACMS для Украины

В последнее время западные СМИ сообщают, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS сошел с мертвой точки. Reuters писало, что администрация Джо Байдена близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большой дальности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что обсуждения по ATACMS продвигаются, но при этом не сообщил подробности.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных официальных лиц, писало, что передачу таких ракет могут одобрить уже этой осенью.

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