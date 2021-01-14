В Держгеонадрах розповіли про трансформацію галузі

Фото: Роман Опімах (прес-служба)

Очільник Державної служби геології та надр України Роман Опімах розповів про результати діяльності органу торік та плани на 2021 рік.

Про це йдеться у звіті роботи служби за 2020 рік.

За словами Опімаха, головними пріоритетами служби є повернення довіри до Держгеонадр, шляхом нульової толерантності до корупції, що являється запорукою прозорої співпраці бізнесу та держави, залучення інвестицій та прогресивне і передбачуване регулювання галузі.

Серед досягнень, Роман Опімах виділяє, що за рік Держгеонадрам вдалося впровадити єдине вікно надрокористувача, підписати ряд угод про розподіл вуглеводневої продукції, що несуть інвестиційні зобов'язання на сотні мільйонів доларів, відновити проект Юзівського родовища, а також відкрити для аукціону масштабне Шевченківське родовище літієвих руд.

Підписано 7 угод про розподіл вуглеводневої продукції, за якими мінімальні інвестиційні зобов‘язання перевищують $350 млн на етапі геологорозвідки на площі понад 6400 кв. км.

"Підписання угод - важлива подія для видобувної індустрії. Роботи на ділянках призведуть до нарощення видобутку вуглеводнів, посприяють створенню нових робочих місць, збільшенню відрахувань до бюджетів усіх рівнів, а також дозволять зменшити імпорт нафти й газу в перспективі десятиліття", - вважає Опімах.

Також відновлено проєкт Юзівської УРП, який десятиліття перебував у статусі найбільшої "сплячої" ліцензії. Роботи на площі можуть забезпечити ранній видобуток уже у 2021 році. Покладено початок освоєнню вуглеводневого потенціалу українського шельфу Чорного моря шляхом підготовки до надання спецдозволів НАК "Нафтогаз України" на площу близько 30 тисяч квадратних кілометрів.

Служба проводить постійний діалог із бізнес-спільнотами для задоволення попиту промисловості в сировині та створенні цікавих пропозицій. Інвестиційний атлас надрокористувача нараховує понад 300 перспективних ділянок. Торік було оголошено 8 е-аукціонів, на які виставлено 70 лотів.

За результатами проведених торгів продано 58 спеціальних дозволів на користування надрами за понад 826 млн грн. Загальна сума надходжень до Державного бюджету України становить майже 1 млрд грн. У 2021 році заплановано виставити на аукціони понад 100 лотів.

"Саме тому Держгеонадра постійно працюють над модернізацією профільного законодавства. Серед ключових новел документу - введення вільного обігу спецдозволів, можливість розстрочення оплати за спецдозвіл, спрощення умов ведення діяльності для “малого надрокористування”, - вважає Роман Опімах.

Як відомом, у 2021 році в Держгеонадрах обіцяють створити електронний кабінет надрокористувача, що автоматизує документообіг та зміцнить довіру до служби, а також провести аукціони на понад 100 ділянок по продажу спеціальних дозволів на користування надрами