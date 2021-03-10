У Нацраді реформ розкритикували дії Кабміну щодо інвесторів в "зелену" енергетику

Дії Кабінету міністрів України стосовно інвесторів в "зелену" енергетику, яким держава не виплачує раніше накопичені борги, неприпустимі. Через такі дії держава втрачає можливість отримувати іноземні інвестиції в економіку.

"В Україні немає іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції в українському ВВП менше ніж 2%, з них справжніх іноземних інвестицій менш як 0,2%. В Грузії було 23%. А це живі гроші, які повинні зайти, щоб створювати для українців робочі місця. Це ж не щось абстрактне. А цього немає. Чому ні? Тому що кидалово ніхто не любить. В України, в українських чиновників, у держави є чітка репутація цього кидалова. Вони кидають", - сказав Саакашвілі.

За його словами, ставлення до інвесторів показує, що їх ризики інвестицій в Україну значно вище, ніж чиновники говорять про це.

Також Саакашвілі підкреслив, що "зелена" енергетика дуже важлива для України, тому що вона забезпечує енергетичну незалежність країни від Росії.

"Це нові технології, все одно майбутнє за цим. Вугілля в Україні, ви ж бачите, була криза, достатньо немає. Газ треба терміново розробити, але ціни тепер не дозволяють вкладатися в газову промисловість. Тому залишається ось це, альтернативна електроенергія і максимальна диверсифікація, максимальна демонополізація", - пояснив він.