В Нацсовете реформ раскритиковали действия Кабмина в отношении инвесторов в "зеленую" энергетику

"В Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее 2%, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%. В Грузии было 23%. А это живые деньги, которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места. Это же не что-то абстрактное. А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация этого кидалова. Они всех кидают", - сказал Саакашвили.

По его словам, отношение к инвесторам показывает, что их риски инвестиций в Украину значительно выше, чем говорят об этом чиновники.

Также Саакашвили подчеркнул, что "зеленая" энергетика очень важна для Украины, потому что она обеспечивает энергетическую независимость страны от России.

"Это новые технологии, все равно будущее за этим. Угля в Украине, вы же видите, был кризис, достаточно нет. Газ надо срочно разработать, но цены теперь не позволяют вкладываться в газовую промышленность. Поэтому остается вот это, альтернативная электроэнергия и максимальная диверсификация, максимальная демонополизация", - пояснил он.

