У Нацраду реформ ввели Стефанчука

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради реформ. Він своїм указом увів у раду першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

Указ був оприлюднений на сайті Офісу президента України.

Президент підписав документ у вівторок, 30 червня.

"Ввести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань, Стефанчук Руслана Олексійовича - першого заступника голови Верховної ради України, представника президента України у Верховній раді України", - йдеться в тексті указу.

При цьому наголошується, що Стефанчук вводиться до складу Нацради за згодою.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ.

Крім того, Зеленський поставив перед Нацрадою задачу удосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції і завершення реформи митниці.