Нацрада перевірить телеканал Мураєва "НАШ"

Мураєв є кандидатом в президенти України

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ", который принадлежит кандидату в президенты Украины Евгению Мураеву. Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании 14 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что проверка должна выяснить устранила ли компания ООО "Наша Прага" ранее выявленные нарушения.

В Нацсовете отмечают, что проверка - это "шаг навстречу лицензиату, который высказал замечания к недавно проведенной проверки".

В частности, в декабре 2018 года регулятор выяснил, что компания самовольно изменила программную концепцию вещания телеканала и тем самым нарушила требования закона "О телевидении и радиовещании".

Тогда ООО "Наша Прага" обязали в течение двух недель устранить нарушения, но компания продолжила осуществлять вещание без соответствующих изменений.

"Формат вещания не соответствует лицензионным условиям: по лицензии - культурологически-развлекательный с показами фильмов, а фактически -информационно-аналитический", - утверждают в Нацсовете.

Во время заседания 14 февраля было обнаружено техническую ошибку в тексте распоряжения Нацсовета к компании от 6 декабря 2018 года.

"В тексте распоряжения было ошибочно указан срок для устранения нарушений не две недели, а месяц", - говорится в сообщении.

В связи с этим Нацсовет решил провести проверку еще раз.

Напомним, 13 февраля ГПУ допросила Евгения Мураева по делу о возможном незаконном обогащении.

Отметим, что в декларации по 2018 год Мураев указал квартиру в Харькове, гостиничный номер в Киеве и нежилое здание в Харькове, ювелирные изделия, оружие и технику, автомобиль Lexus стоимостью 960 тыс. гривен, корпоративные права на ООО "Новости 24 часа" стоимостью почти 16 млн гривен.

На банковских счетах Мураев сохраняет почти 4 тыс. гривен и 281 евро, а наличными свыше 10 млн гривен, 2 млн долларов и 1 млн евро. Кроме того, в 2017 году Мураев одолжил третьим лицам 523 тыс. гривен.