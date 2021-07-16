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Нацрада перевірить "Інтер" через трансляцію низки радянських фільмів

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П'ятниця 16 липня 2021 11:52
Нацрада перевірить "Інтер" через трансляцію низки радянських фільмів Фото: Нацрада перевірить телеканал "Інтер" (freepik)
Автор: РБК-Україна

Національна рада призначила перевірку телеканалу "Інтер". Регулятор зафіксував демонстрацію фільмів за участі артистів, котрих внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

Усього за період із 28 червня по 11 липня було зафіксовано трансляцію 11 радянських фільмів: "Карнавал", "Пірати ХХ століття", "Огарьова, 6", "Сім наречених єфрейтора Збруєва", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить", "Собаче серце", "Маленька Віра", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", "Гараж" і "Службовий роман".

"Серед їх учасників (акторів, режисерів тощо) є особи, яких на державному рівні визнано такими, що створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні регулятора.

Це означає, що трансляція цих фільмів заборонена згідно законодавства.

"За рішенням Національної ради діяльність ПрАТ "Телеканал "Інтер" буде перевірено у період із 30 липня по 13 серпня. Для проведення перевірки мовник повинен надати регуляторові визначені рішенням документи і матеріали", - йдеться в повідомленні.

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