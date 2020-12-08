ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нацслужба здоров'я пропонує розширити програму "Доступні ліки"

Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров’я України пропонує розширити програму "Доступні ліки". До неї хочуть включити ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.

Про це повідомляє пресс-служба НСЗУ.

"НСЗУ пропонує розширити програму "Доступні ліки", включивши до неї ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт. Все це дозволить пацієнтам, які перенесли інфаркт або інсульт, отримувати якісну, своєчасну медичну допомогу, а також необхідні ліки", - вказано у повідомленні.

Однак у Нацслужбі звертають увагу, що це буде можливим тільки за виділення на програму медичних гарантій 5% ВВП.

Популярні новини

Нагадаємо, майже 2,5 млн українців скористалися державною програмою реімбурсації "Доступні ліки". На сьогодні у ній 264 лікарських засоби, 85 з яких - безкоштовні.

Програма розрахована на людей, які мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет ІІ типу.

Як писало РБК-Україна, у середині липня повідомлялося, що за програмою "Доступні ліки" українці зможуть отримати 77 з 256 лікарських засобів безкоштовно.

Так, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України лекарстваНСЗУ