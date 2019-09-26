Нацрада роз'яснила, що буде з мовленням "112 Україна"

Національний рада ради з питань телебачення і радіомовлення роз'яснив, що як буде відбуватися мовлення телеканалу "112 Україна" після того, як в силу вступило рішення про припинення ліцензії телеканалу. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Нацради.

Так, за словами працівників Нацради, в ряді регіонів буде припинено тільки цифрове мовлення телеканалу "112 України".

"В цифрі не буде мовлення тільки тих регіональних компаній, ліцензії яких сьогодні розглядали. Національна рада надсилає лист провайдера. Як тільки він його отримає, він його і вимикає. Відключає сигнал провайдер. Це не через півроку, це найближчим часом", - пояснили в Нацраді.

За рішенням Нацради, ліцензій на цифрове мовлення були позбавлені 5 компаній: ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ".

Згідно даних Держреєстру суб'єктів інформаційної діяльності ці компанії поширювали мовлення каналу на декілька регіонів. Зокрема, мовлення поширювалося в Києві, Чернігові, Вінниці, Кривому Розі, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Херсоні, Сумах, Львові, Ужгороді, Мукачеві, Луцьку, Черкасах, Хмельницькому, Івано-Франківську та прилеглих районах.

Крім того, згідно з рішенням цифрове мовлення каналу "112 Україна" буде припинено і в містах Луганської та Донецької областей. Зокрема, в Маріуполі, Костянтинівці, Краматорську та інших.

Втім, в Нацраді запевнили, що в цих регіонах телеканал можна дивитися на супутниковому і кабельному сигналі. Також мовлення буде доступно в інтернеті.

Нагадаємо, 26 вересня Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з рішенням, телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.