"Враг создал и распространил поддельный документ, якобы выданный Главным управлением Нацполиции в Одесской области. В нем говорится о якобы приказе правоохранителям "усилить поиск лиц, подлежащих мобилизации", - говорится в сообщении.

К якобы "разыскиваемым" лицам внесли, в частности, 18-летних граждан, которых, по замыслу пропагандистов, должны ставить на учет в территориальных центрах комплектования, а также женщин с военным образованием.

"Более того, "разыскивать" их, по словам врага, планируют в клубах, ресторанах, барах, спортивных комплексах и торговых центрах. Для усиления эффекта вброса авторы добавили еще одну страшилку - о мобильных группах, которые будут патрулировать по городу, и "разрешение" применять оружие и слезоточивый газ "в случае сопротивления", - добавили в ведомстве.

В Нацполиции подчеркнули, что никаких подобных приказов ГУНП в Одесской области не выдавало.

"Кроме того, "документ" содержит стилистические ошибки и несоответствие формата официальных распоряжений. Также под указанным в "документе" номером на самом деле зарегистрирован совсем другой приказ - об увольнении бывшей работницы, датированный 31.10.2024", - говорят правоохранители.



В Нацполиции опровергли фейк РФ об "усилении" мобилизации в Одессе (t.me/UA_National_Police)