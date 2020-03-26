Наполіція встановлює коло людей, з якими контактували хворі коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Лікарі надаватимуть дані про хворих, а поліцейські будуть виявляти тих, з ким заражені контактували

Національна поліція України у співпраці із лікарями буде встановлювати коло осіб, з якими контактували хворі коронавірусом. Про це повідмляє прес-служба поліції.

Зокрема, визначено алгоритм дій між поліцією та медиками - останні будуть передавати правоохоронцям інформацію про хворих. Також вони передаватимуть правоохоронцям дані про місця перебування інфікованих та їх контакти з іншими громадянами протягом інкубаційного періоду.

"А якщо хворі нещодавно повернулися з-за кордону, поліція запитуватиме у Державної прикордонної служби інформацію про їх попутників, які надали інформовану згоду на проведення профілактичних заходів", - зазначили у поліції.

Зокрема, правоохоронці вже почали проводити роз'яснення про необхідність дотримання умов самоізоляції. Також українцям радять стежити за власним самопочуттям та звертатися до лікаря у випадку погіршення стану здоров'я.

Нагадаємо, раніше у Національній поліції повідомили, що у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові та Київській області спеціальні мобільні групи будуть перевіряти дотримання карантинних обмежень під час пасажирських перевезень. Наряди поліції також чергуватимуть біля авто- та залізничних вокзалів.