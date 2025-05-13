Нацполиция проводит масштабную спецоперацию, по Украине сотни обысков: что известно

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году в Одесской области были задержаны четыре наркодилера, чей "бизнес" приносил более 2 млн гривен ежемесячно.

В частности был разоблачен киевлянин, который поставлял психотропы в ЕС и на временно оккупированные территории Украины.

Также в конце 2024-го в Черкасской области ликвидировали преступную группировку, которая производила и сбывала крупные партии тяжелых психотропных веществ.

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