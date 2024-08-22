RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нацполиция предупредила об угрозе ракетных ударов по Украине 23 и 24 августа

Фото: российский истребитель МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска могут нанести ракетные удары по Украине в День государственного флага и День Независимости, 23-24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максима Ахрамеева.

По его словам, все подразделения Нацполиции готовы к обеспечению мер усиленной безопасности во время Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

⁠Руководитель департамента подчеркнул, что в эти дни существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время воздушной тревоги и рекетной опасности.

Как рассказал Ахрамеев, в обеспечение усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы.

Нацполиция также обращается к гражданам с просьбой и самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время их сигналов, не трогать подозрительные предметы, сообщать полиции о нарушении правопорядка.

 

Угроза обстрелов в День Независимости

Напомним, сегодня, 22 августа, посольство США в Украине предупредило, что есть повышенный риск российских обстрелов в День Независимости.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, Россия предположительно готовится к удару по Украине на фоне приближения Дня Независимости. В частности, она совершает учебные полеты стратегической авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полицияДень независимости УкраиныДень государственного флагаВойна в УкраинеРакетный ударРакетная атака