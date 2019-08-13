Нацполиция оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського

Національна поліція України оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського бізнесмена Вадима Шульмана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ.

Також поліція повідомила йому про підозру.

Як повідомляється, Шульмана підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинних шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Бізнесмена оголосили у розшук 26 липня поточного року. Запобіжний захід йому поки не обиралася.

Зазначимо, Вадим Шульман очолював наглядові ради кількох коксохімічних заводів, що належать групі "Приват". Є співзасновником ТОВ "Енеко".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що фінансовий директор "Приватбанку" Самаріна Ганна повідомила про те, що "ПриватБанк" залучений в ряд судових розглядів в Сполучених Штатах, Великобританії, на Кіпрі та в Україні як позивача, так і в якості відповідача, що призвело до збільшення судових витрат. За її словами, до 10% операційних витрат банку тепер доводиться на судові витрати.

Крім того, 20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договори особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку".