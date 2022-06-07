Нацполіція оприлюднила точну цифру вбитих цивільних у Бучанському районі

Всього по Бучанському району загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча - 461 людина. Поліція встановила, хто причетний до масових вбивст мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Правоохоронці встановили підрозділи, які перебували на території району та міста Бучі. Це шість батальйонних тактичних груп десантних сил РФ та одна механізована бригада.

"Зараз встановлюємо прізвища всіх військовослужбовців. Частину ми вже встановили. 13 підозр уже підготовили: два чоловіки - військовослужбовці росгвардії, 11 - військовослужбовці збройних сил РФ. 10 проєктів підозр передали в Офіс Генерального прокурора", - зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Серед загиблих у братській могилі правоохоронці виявили тіло вбитого поліцейського, який займався евакуацією мирних мешканців з Бучі.