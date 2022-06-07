Нацполиция обнародовала точную цифру убитых гражданских в Бучанском районе

Всего по Бучанскому району погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча - 461 человек. Полиция установила, кто причастен к массовым убийствам мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Правоохранители установили подразделения, которые находились на территории района и города Бучи. Это шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада.

"Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили. 13 подозрений уже подготовили: два человека-военнослужащие Росгвардии, 11-военнослужащие Вооруженных сил РФ. 10 проектов подозрений передали в офис Генерального прокурора", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Среди погибших в братской могиле правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, который занимался эвакуацией мирных жителей из Бучи.