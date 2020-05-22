Нацполіція готує справу Шеремета до суду, захисту відкрили доступ до матеріалів

Національна поліція України готує справу про вбивство журналіста Павла Шеремета до суду. Сьогодні захисту ймовірних виконавців відкрили доступ до матеріалів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції.

Джерело підтвердило, що Національна поліція завершила розслідування справи Шеремета і сьогодні адвокатам трьох підозрюваних повідомили про це.

"Також поліція готова надати захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження. Після їх ознайомлення справу буде передано до суду", - додало джерело.

Зазначимо, сьогодні адвокати ймовірних виконавців Юлії Кузьменко та Яни Дугарь заявили про те, що слідство у справі Шеремета завершилося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матеріали по Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь виділили в окреме кримінальне провадження і, відповідно, їм змінили підозри. Зокрема, Антоненко тепер не проходить як організатор злочину.

Як повідомив його адвокат, у справі з'явилися невстановлені організатори. Очевидно, організація вбивства Шеремета буде розслідуватися окремо.

Примітно, що тільки два дні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має довести справу Шеремета до кінця. Хоча ще на початку квітня новий генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляла, що "через два місяці ми побачимо якийсь результат" в цій справі.