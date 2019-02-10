У Нацполіції заявили, що у затриманих активістів було вилучено 2 пістолети

За словами Крищенка, у затриманих було вилучено 2 пістолети, 8 ножів та 10 газових балончиків

У активистов, задержанных вчера, 9 февраля, в Киеве, во время проведения акции "Кто заказал Катя Гандзюк" на Контрактовой площади, было изъято два пистолета. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у задержанных активистов было изъято 2 пистолета, 8 ножей и 10 газовых баллончиков.

"Относительно вещей. Было изъято два пистолета. Один для отстрела резиновых пуль. Было изъято восемь ножей, которые могли быть использованы как холодное оружие. Было изъято около 10 газовых баллончиков. Задержаны были 24 человека. 14 из них были задержаны по статье 208 УПК. До половины первого, следователь отменил своим постановлением эту статью 208 и они все ушли. В настоящее время, у нас задержанных нет. Следователи проводят работу. Будут подготовлены процессуальные материалы. И мы уже сможем сообщать о каких-то процессуальных последствиях", - рассказал Крищенко.

По его словам, второй изъятый пистолет будет направлен на экспертизу.

"Условно, стартовый пистолет. Потому что мы направим его к экспертам", - сообщил Крищенко.

Отметим, вчера в Нацполиции заявили, что у активистов было изъято наган и ножи.

Вчера, 9 февраля, правоохранители задержали в Киеве около 40 человек при попытке "штурма управление полиции", в результате инцидента трое полицейских были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что полиция вынесла постановления об освобождении задержанных ранее активистов.

Сегодня, 10 февраля, начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко заявил, что лично отдал приказ полицейским задержать активистов во время "штурма райуправления полиции".