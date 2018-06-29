У рейтингу безпечності країн світу Україна піднялась на дві позиції, - дослідження

Україна у рейтингу на дві сходинки вище за Росію

Україна посіла 152 місце у рейтингу рівня безпечності серед 163 країн світу. Рейтинг Global Peace Index 2018 був складений організацією Institute for Economics and Peace.

Вказаний рейтинг публікується 12-й рік поспіль. Фахівці проаналізували 163 незалежних держави відповідно до рівня спокою на цих територіях. Так, у звіті зазначається, що рейтинг охоплює 99,7% населення країн світу і заснований на 23 якісних і кількісних показниках з авторитетних джерел.

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Зазначається, що для складання рейтингу були проаналізовані три складові: рівень соціальної безпеки, масштаби внутрішніх і міжнародних конфліктів, а також ступінь мілітаризації суспільства. Крім того, фахівцями були вивчені такі фактори у країнах, як рівень кримінальності, кількість терактів, імпорт і експорт зброї, корумпованість, кількість ув'язнених, а також кількість вбивств.

Україна у рейтингу на 152 місці. Водночас з 2017 року країна піднялась на дві позиції, покинувши десятку найнебезпечніших. Рівень миру в Україні - "дуже низький", що є найгірший показник. Росія потрапила у десятку найнебезпечніших країн світу, втративши порівняно із 2017 роком три позиції: відтак серед 163 країн світу Росія посіла 154 місце.

Також вказано, що у 2018 році 92 країни показали погіршення показників миру, водночас 71 країна - покращення. Згідно із даними рейтингу, у світі сформувались 4 найбільш мирних регіони - Європа, Північна Америка, Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Південна Америка. Водночас небезпечними залишаються Африка, Близький та Середній Схід, а також Росія і Китай.

Підкреслюється, що найнебезпечнішою країною на планеті є Сирія, яка зберегла свою позицію, порівняно із минулим роком. Також у 10-ку найнебезпечніших потрапили Афганістан, Південний Судан, Ірак, Сомалі, Ємен, Лівія, Демократична республіка Конго і Центрально-африканська республіка, а найбезпечнішою країною світу у 2018 році стала Ісландія, де криміногенна ситуація перебуває на мінімальному рівні - 1,8 вбивств на 100 тисяч осіб.

При цьому друге місце посіла Нова Зеландія, а на третій позиції - Австрія. Також у 10-ку найбільш мирних держав увійшли Португалія, Данія, Канада, Чехія, Сінгапур, Японія та Ірландія.

Сполучені Штати у рейтингу посідають 121 місце із "середнім" рівнем миру. Водночас США піднялись на одну позицію, порівняно із попереднім роком.

Нагадаємо, в щорічному рейтингу комфортності міст України найкомфортнішим містом в Україні визнано Харків.