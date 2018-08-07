У Нацполіції констатували зменшення кількості ДТП

Кількість ДТП в Україні порівняно з минулим роком зменшилася на 8 тисяч

Кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Україні у 2018 році у порівнянні з минулим роком зменшилася на 8 тисяч. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба відомства.

За інформацією Князєва, за сім місяців поточного року кількість ДТП в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 10%.

"Кількість ДТП порівняно з минулим роком зменшилася на 8 тисяч. Це - реальні результати роботи блоку превенції упродовж семи місяців цього року", - заявив він.

Крім того, Князєв повідомив, що у 2017 році було зареєстровано понад 89 тисяч аварій, а у 2018 році - близько 81 тисячі. Також Князєв повідомив про зменшення числа ДТП з потерпілими: у 2017 році їх було 14 тисяч, а у 2018 році - 12 тисяч.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, в Україні за сім місяців 2018 року в ДТП загинули 1 545 осіб.

Зазначим, зокрема у Києві 30 липня п'яний водій Honda Accord влаштував масштабне ДТП за участю 7 автомобілів.