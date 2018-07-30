В Києві сталося ДТП за участю 7 автомобілів

П'яний водій влаштував масштабне ДТП

В Оболонському районі Києва п'яний водій Honda Accord влаштував масштабне ДТП за участю 7 автомобілів. Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

Як повідомляється, водій Honda Accord почав шлях поблизу Оболонського проспекту, 5, в'їхавши незабаром в припаркований поряд автомобіль Skoda, потім в автомобіль Volkswagen. Після Volkswagen і Honda відкинуло на 4 припарковані неподалік автомобіля.

По прибуттю на місце події поліція констатувала у водія сильне алкогольне сп'яніння - 2,92 проміле.

Фото: місце пригоди

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у п'ятницю, 27 липня, водій позашляховика Volkswagen Tiguan на пішохідному переході на смерть збив жінку.

Аварія трапилася у Святошинському районі по проспекту Академіка Корольова. Жінка переходила дорогу на пішохідному переході, коли її збив автомобіль і протягнув близько 10 метрів. Далі автомобіль зіткнувся з потягом, який стояв на тротуарі з автобусом Peugeot.

Так, від удару Volkswagen відкинуло на дорогу. Швидка прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди, яка відвезла її в несвідомому стані. По дорозі до лікарні жінка померла.