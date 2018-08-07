В Нацполиции констатировали уменьшение количества ДТП

Количество ДТП в Украине по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч

Количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Украине в 2018 году по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Князева, за семь месяцев текущего года количество ДТП в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10%.

"Количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч. Это - реальные результаты работы блока превенции в течение семи месяцев этого года", - заявил он.

Кроме того, Князев сообщил, что в 2017 году было зарегистрировано более 89 тысяч аварий, а в 2018 году - около 81 тысячи. Также Князев сообщил об уменьшении числа ДТП с пострадавшими: в 2017 году их было 14 тысяч, а в 2018 году - 12 тысяч.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, в Украине за семь месяцев 2018 года в ДТП погибли 1 545 человек.

Отметим, в частности в Киеве 30 июля пьяный водитель Honda Accord устроил масштабное ДТП с участием 7 автомобилей.