У Нацполіці запевняють, що витоку документів в результаті кібератаки не було

Після зламу сайту Національної поліції України ніяких витоків документів з відомства не сталося. Кібератака зачепила тільки розділ новин порталу.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив голова Нацполіції Ігор Клименко .

"Сайт Нацполіції не "ліг". "Ліг" виключно новинний розділ сайту Нацполіції. Ми його зразу відімкнули від мережі. Буквально з’явилося дві новини - і сайт Національної поліції нами ж зразу був покладений, щоб з’ясувати, чому відбулося втручання в роботу сайту", - сказав він.

Клименко зазначив, що жодного витоку інфоррмації не відбулося.

"Ми встановили причини. Але ніякої видачі (інформації назовні, - ред.), ніяких документів, ніяких скріншотів просто не може бути, це я вам заявляю відповідально", - наголосив він.

Нагадаємо, 23 вересня було зламано ресурси Національної поліції. У зв'язку з цим на деяких сторінках обласних управлінь поліції були поширені фейки, в тому числі про нібито аварію на Рівненській АЕС та загибель військовослужбовців у різних регіонах.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Гончарова, фахівці з кібербезпеки з'ясували, що хакери зламали сайт Нацполіції з допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков аявив, що кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій проти України.