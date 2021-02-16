Нацкорпус провів акцію під транспортним департаментом КМДА

У Києві активісти місцевого осередку Національного корпусу влаштували акцію протесту під департаментом транспортної інфраструктури КМДА. Вони вимагають зустрічі з його директором Валентином Осиповим, обвинуваченим у справі щодо відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляється на сайті політсили.

“Справа відкрита ще 2017 року, і ми певні - розгляд затягується, щоб зрештою винні уникли покарання. Відкрита справа стосується тих часів, коли Осипов був заступником голови комунальної корпорації "Київавтодор". За зібраними слідчими доказами, він вигадав схему за участі керівництва "Київавтодору" та комунальних підприємств для виведення на підставні фірми грошей, які були виділені на капремонти столичних доріг”, - йдеться у повідомленні.

За словами активістів, таким чином, у бюджеті не дорахувалися щонайменше 8 млн гривень.

"Сьогодні ми тут задля того, щоб розповісти колегам Осипова, що вони працюють з корупціонером", - заявив під час акції речник київського осередку НК Данило Брусов.

Також представники Національного корпусу намагалися зайти до департаменту та особисто поспілкуватися з керівником.

“Ми й надалі будемо слідкувати за ходом цієї справи і незабаром обов'язково поставимо відповідні питання меру. Ми не дозволимо корупціонерам ухилитись від заслуженого покарання”, - резюмували у Нацкорпусі.