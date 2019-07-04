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"Нацкорпус" в Одесі заступився за студентів, яких примушують до агітації за Ківалова

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 17:50
"Нацкорпус" в Одесі заступився за студентів, яких примушують до агітації за Ківалова
Фото: "Нацкорпус" в Одесі (прес-служба)

Студенти звернулися до "Нацкорпусу"

Кандидат в народні депутати Сергій Ківалов, який балотується як самовисуванець по округу №135 в Одесі, організував виборчий штаб в будівлі одеського Міжнародного гуманітарного університету і використовує студентів в якості агітаторів. Про це сьогодні, 3 липня, повідомили представники політичної партії "Національний корпус", які навідалися в "штаб", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

В політичній партії пояснюють, що напередодні до них звернулися студенти приватного Міжнародного гуманітарного університету і поскаржилися на те, що адміністрація вишу змушує їх агітувати за Сергія Ківалова та розповсюджувати агітаційні матеріали.

Повідомляється, що до цієї роботи також примусово залучають викладачів університету. Щоб переконатися в достовірності цієї інформації, представники одеського відділення "Національного корпусу" особисто відвідали "штаб".

За даними прес-служби "Нацкорпусу", співробітники Ківалова, що знаходилися в штабі, звинувачення в незаконному використанні адмінресурсу і примусі до політичної агітації студентів намагалися заперечувати. Разом з тим вони відмовилися пояснити, чому штаб знаходиться саме в будівлі університету. З іншого боку, причина – очевидна, адже саме Ківалов значиться керівником зазначеного вишу, відзначили в "Нацкорпусі".

В "Нацкорпусі" заявляють, що дії адміністрації Міжнародного гуманітарного університету мають очевидні ознаки порушення ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. На підставі цього представники політичної партії викликали в штаб Сергія Ківалова поліцію і склали відповідну заяву, а також направили звернення в НАБУ.

Як відомо, Ківалов – народний депутат України. У 2014 році він також балотувався до Верховної ради по 135-му округу як самовисуванець, однак потім вступив в "Опозиційний блок".

Зазначимо, що політика активісти підозрюють у використанні студентів та адмінресурсу в якості "безкоштовної робочої сили" для політичної агітації.

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Новини України НацкорпусОдесаСергій Ківалов
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