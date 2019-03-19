"Нацкорпус" звинуватив поліцію в розгоні мітингу в Полтаві

Фото: акція "Нацкорпусу" (poltava.to)

"Нацкорпус" прокоментував ситуацію на мітингу в Полтаві

Партія "Національний Корпус" прокоментувала дії поліції при розгоні мітингу під гаслом "Свинарчуків Порошенка – за грати" в Полтаві неділю, 17 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нацкорпусу".

За даними "Нацкорпусу", кількість поліцейських значно перевищувала кількість протестувальників, завдяки чому силовики швидко оточили мітингувальників, які почали закидати сцену іграшковими свинями. Далі почалися затримання.

Як заявили в "Нацкорпусі", поліція почала бити деяких активістів ногами і тягнути до автозаків. Повідомляється, що в їх числі був ветеран АТО Войцеховський Сергій, який отримав в ході бойових дій інвалідність.

"Ми стали навпроти проходу, кинули іграшки, стали колоною в натовпі, нікому не грубили та спостерігали за реакцією. У цей момент поліція з палицями, в повному обмундируванні оточувала нас. Тих, до кого підбігли ззаду, вдалося повалити, після чого їх лежачими почали бити. Удари припадали по кістках, в область паху, такого не робив навіть колишній беркут. Побитих зануривши в автозаки, без протоколів і причин затримання, відвезли в невідомому напрямку. Мені пощастило, що встигли відтягнути друзі, хоча я встиг отримати кілька ударів", - сказав ветеран.

При цьому, за даними "Нацкорпусу", в ході силових зіткнень постраждали і пересічні громадяни, які прийшли послухати виступ президента. Зокрема, зазначає політсила, поліцейські нібито штовхнули жінку.

Представники полтавського підрозділу "Національного корпусу" вважають, що підстав для затримання мітингувальників у поліції зовсім не було, адже протест був мирним. Вони також підкреслили, що дії правоохоронних органів у Полтаві дуже нагадують події 2014-го року, коли "влада намагалася силою змусити українців мовчати".

Відзначимо, за день до мітингу в Полтаві схожа акція пройшла і в Києві. В ході неї протестувальники закидали іграшковими свинями будівлю Адміністрації президента.

Мітинг у Києві також був організований представниками політичної партії "Національний корпус", зокрема її лідером Андрієм Білецьким. В ході акції протесту Білецький заявив журналістам, що поки винні у розкраданні грошей української армії не опиняться за ґратами, "Національний корпус" продовжить страйкувати.

Також Білецький розповів про плани "Національного корпусу" на найближчі 2 тижні.

"Наближаються вибори. Нам відомо, що в країні ведеться активна скупка голосів. Зі свого боку, ми зробимо все, щоб ці фальсифікації не пройшли. Наші представники будуть присутні на виборчих дільницях по всій країні і забезпечать українцям право на вільне волевиявлення", – сказав Білецький.