Зіткнення під ОП: поліція порушила кримінальну справу
У Києві на акції під офісом президента під час зіткнення з мітингувальниками постраждали вісім правоохоронців. За даним фактом порушено кримінальну справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
"За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції порушено кримінальне провадження. Винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за законом", - написав глава МВС у Facebook.
Міністр нагадав, що Конституція України гарантує право на мирний протест. Однак учасники акції відмовилися проходити перевірку на наявність зброї, вибухових речовин та інших заборонених предметів. Замість цього вони спробували прорвати поліцейський кордон. В результаті сутички травми отримали 8 правоохоронців.