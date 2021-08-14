ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зіткнення під ОП: поліція порушила кримінальну справу

Новость на русском →
Києва, Субота 14 серпня 2021 17:46
Зіткнення під ОП: поліція порушила кримінальну справу Фото: вісім правоохоронців Фото: глава МВС України Денис Монстирскій (Віталій Носач, РБК-Україна)постраждали на акції під ОП - порушено кримінальну справу (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві на акції під офісом президента під час зіткнення з мітингувальниками постраждали вісім правоохоронців. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

"За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції порушено кримінальне провадження. Винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за законом", - написав глава МВС у Facebook.

Міністр нагадав, що Конституція України гарантує право на мирний протест. Однак учасники акції відмовилися проходити перевірку на наявність зброї, вибухових речовин та інших заборонених предметів. Замість цього вони спробували прорвати поліцейський кордон. В результаті сутички травми отримали 8 правоохоронців.

Нагадаємо, 7 серпня лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав усіх виходити на підтримку затриманих активістів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардия Нацкорпус Офіс президента
NEWS
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень