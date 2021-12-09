"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку

"Нафтогаз" готується до виходу на біржу, де продаватиме до половини газу українського видобутку. Це має забезпечити ринкову ціну на газ у 2022 році, про що раніше влада домовилася з МВФ. Торги, як очікується, почнуться не раніше травня, а поки НАК і компанії, що входять до групи "Нафтогаз", вивчають пропозиції від біржових майданчиків. Детальніше про те, як і на яких умовах в Україні можуть почати торгівлю газом – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Україна з травня 2022 року планує відмовитися від фіксованих тарифів на газ і вивести до половини газу власного видобутку на продаж через біржі. Це передбачено меморандумом з Міжнародним валютним фондом. І від виконання цих умов як мінімум залежить успішне завершення програми з МВФ і залишилися по ній транші.

В Україні зараз торгівля природним газом проходить на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Обсяги торгів там невеликі. Наприклад, в 2020 році "Нафтогаз Трейдинг" продав на УЕБ приблизно 1 млрд кубометрів. А з травня, якщо слідувати домовленостям з кредитором, "Укргазвидобування" (входить до групи НАК "Нафтогаз") повинна продавати до 50% видобутого ресурсу – близько 7 млрд кубометрів на рік. З 2024 року на біржі повинен продаватися весь газ УГД.

НАК "Нафтогаз України" може розпочати співпрацю з Українською міжбанківською валютною біржею (УМВБ). Компанія зможе там торгувати не тільки цінними паперами, а й товарною продукцією, в тому числі і газом. Проект договору між УМВБ і НАК знаходиться в стадії підготовки вже мінімум близько двох місяців.

Почати співпрацю запропонувала УМВБ-проект договору підготовлений біржею і поданий на розгляд в НАК її бенефіціаром, головою біржового комітету Олександром Гінзбургом. У "Нафтогазі" запевняють, що ініціатива зі співпраці виходила не від них. Компанія аналізує пропозицію, рішення ще не прийнято, сказали в прес-службі. "НАК не вибирав УМВБ",- сказав РБК-Україна глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Тоді як Гінзбург поки не надав виданню свій коментар.

Виходячи з проекту документа, з яким вдалося ознайомитися РБК-Україна, біржа пропонує "Нафтогазу" майданчик для продажу природного і скрапленого газу, сирої нафти, газового конденсату та інших товарів без обмежень. Крім цього на УМВБ можуть продаватися облігації НАК і афілійованих з компанією юридичних осіб.

Майданчик на вибір

УМВБ наприкінці листопада отримала ліцензію на торгівлю товарами. У вересні таку ж ліцензію отримала і "Українська універсальна біржа". Поки напевно невідомо, чи відмовиться НАК від послуг УЕБ, якщо прийме нову пропозицію. У коментарі РБК-Україна в компанії повідомили, що виходячи з того, що вже три біржі мають ліцензії на торгівлю товарами, можна вибирати кращу пропозицію.

"Головним критерієм для вибору біржі залишається її ліквідність і можливість надавати необхідний сервіс на високому рівні", – йдеться у відповіді НАК на запит видання.

Причиною для зміни біржі може стати особистий давній конфлікт між Вітренко і головою біржового комітету, бенефіціара УЕБ Олексія Дубовського. Конфлікт триває вже кілька років, виникнувши на професійному грунті. У 2018 році Вітренко навіть публічно дорікнув Дубовському у непрофесіоналізмі і заявив про неможливість працювати з УЕБ.

Тоді як з Олександром Гінзбургом У Юрія Вітренко нібито давні професійні стосунки. Принаймні, про це сказали кілька обізнаних співрозмовників видання. Вітренко і Гінзбург були радниками Ігоря Діденка під час перебування його роботи в НАК, а потім, як запевняють джерела на газовому ринку, разом з Андрієм Коболєвим володіли компанією AYA Capital.

Ця фірма спеціалізується на наданні інвестиційно-банківських та фінансово-консультаційних послуг. Нібито саме з перших букв імен власників і було складено назву компанії. Але Вітренко цю інформацію спростував.

"Ніколи Гінзбург не був співзасновником AYA Capital", - сказав він у коментарі виданню. Глава НАК також заперечує, що підтримує дружні відносини з Гінзбургом. "Ми не є особистими друзями", - наполягає Вітренко.

Ексклюзивні послуги: що отримає НАК

Біржі працюють як приватні компанії, отримуючи певний відсоток з операцій. На сьогоднішній день УЕБ при продажу газу НАК отримує свою комісію не з Продавця, а з покупців. При цьому, згідно з проектом договору з УМВБ, НАК доведеться платити біржі відсоток з кожної угоди.

Біржа надаватиме послуги НАК на ексклюзивній основі - це теж випливає з документа. В УМВБ відмовилися від коментарів з приводу можливої співпраці з НАК, пославшись на те, що договір ще не готовий, і на сьогоднішній день можна говорити лише про меморандум, в якому узгоджуються напрямки співпраці.

Однак джерела РБК-Україна на газовому ринку підтвердили, що переговори між біржею і "Нафтогаз Трейдинг" йдуть. У "Нафтогазі" не коментують деталі, в тому числі, умови ексклюзивності.

Співрозмовник, знайомий з процесом підготовки документа, уточнив, що визначення про ексклюзивність передбачає двосторонні зобов'язання. Мова про те, що ті продукти, які будуть запропоновані "Нафтогазу" (швидше за все, мова йде про інтелектуальні права), залишаться за "Нафтогазом" і не можуть бути передані третім особам.

Кілька експертів, добре знайомих з системою біржових торгів, відзначили в розмові з виданням, що виходячи з умов проекту договору, НАК буде продавати свій товар тільки на УМВБ. "Ексклюзивність в тому, що біржа може торгувати чим завгодно, але НАК і дочки торгують газом і іншими позиціями ексклюзивно тільки на цій біржі", – пояснив один зі співрозмовників.

"Головне в цьому договорі - ексклюзивність. Тобто все що є, ви продаєте у нас – товар і фінансові інструменти. Це широкий договір. Ексклюзивність може застосовуватися там, де захочуть її застосовувати. Компанія все продає на біржі, а біржа платить комісію з усіх продажів", – роз'яснило інше джерело.

Біржа-хороший інструмент для контролю над ринком і отримання прибутку, враховуючи ціну і обсяги торгів газом. Ідеї створити нову біржу виникали досить давно, в тому числі і у колишніх керівників НАК. Андрій Коболєв свого часу пропонував ввести в засновники біржі газовиків і банки.

Торги на біржі до внесення змін до Закону "Про товарні біржі", які вступили в силу з липня 2021 року, відбувалися за моделлю аукціону. Біржа фактично не була учасником процесу, а просто надавала майданчик і отримувала свій відсоток. Тепер же умови роботи біржі вдосконалили, але поки лише на папері – вони ще не застосовуються в повному обсязі, оскільки не прийнято низку підзаконних актів.

За новим законодавством біржа повинна буде гарантувати розрахунок з продавцем. Тобто сама платити за проданий продукт, а потім вирішувати питання оплати з покупцем. Для цього їй потрібен досить великий особистий капітал.

"У УМВБ немає ліквідності, там немає покупців і немає продавців. Там ніякої торгівлі не відбувалося. На УЕБ є якась ліквідність, але там не торги, а фактично аукціони проходять, і теж немає системи гарантування розрахунків", – зазначив співрозмовник, добре знайомий з системою біржових торгів.

Загроза монопольного становища

Теоретично, якщо на УМВБ не перейдуть торговці і продавці з УЕБ, то вона може перетворитися на біржу одного продавця, який буде формувати умови. Саме ексклюзивність у проекті документа викликає найбільше запитань.

І "окремі умови" можуть бути визнані антиконкурентними узгодженими діями або зловживанням монопольним (домінуючим) становищем, припустили кілька співрозмовників видання. Якщо ексклюзивність буде забороняти аналогічні договори з іншими особами, то це також може бути розцінено як обмеження конкуренції.

До того ж не можна виключати і обмеження для учасників торгів шляхом видачі дозволів. Покупцям газу в такому випадку доведеться отримувати акредитацію як від майданчика, так і від НАК. У кожного будуть свої вимоги, які можуть використовуватися для недопуску до торгів певних учасників.

Контролювати учасників можна буде і обсягами лотів, що виставляються на торги. "Мало хто з учасників торгів зможе оплатити лот, наприклад, в мільярд кубометрів газу, особливо при нинішніх цінах. У них просто не буде фінансової можливості це зробити", – зазначив один зі співрозмовників видання.

Все це може призвести до ситуації, коли "Нафтогаз" продаватиме газ сам собі. А вірніше "Укргазвидобування" – одному покупцеві, що має достатній фінансовий ресурс - "Нафтогаз Трейдинг", яка якраз намагається збільшувати число своїх клієнтів.

Чи можна буде регулювати ціну газу на біржі, застосовуючи механізм обмеження учасників? Якщо організація торгів буде проходити цивілізовано з дотриманням всіх правил біржових торгів, то це буде практично неможливо – про це РБК-Україна писало на початку листопада. І тоді ціна не буде відрізнятися від котирувань на міжнародних майданчиках.

Є ще дві важливі умови, які повинні бути дотримані при підписанні договору з біржею. Перш за все, має бути згода наглядової ради "Нафтогазу" на укладення такої угоди. До призначення нового складу наглядової ради його повноваження рішенням Кабміну передані правлінню компанії. Друга умова-відбір біржі повинен проходити за конкурсом. УЕБ, з якою зараз працює НАК, проходила і конкурс, і затвердження наглядовою радою.

У "Нафтогазі" не відповіли на питання, чи необхідно УМВБ проходити такі ж процедури. Проект договору з УМВБ поки знаходиться на стадії обговорення з дочірніми компаніями НАК. А тому не виключено, що його умови можуть ще деяким чином змінитися.