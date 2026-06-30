"Нацкэшбек" не сгорит, а выплата за апрель будет уже на этой неделе

Что известно о "кэшбеке" за апрель

Деньги, накопленные за апрель, начнут поступать на банковские карты украинцев уже с 3 июля.

Использовать все накопленные средства из "кэшбека" и средства "Зимней 1000" нужно будет в течение июля этого года. Дедлайн - 31 июля включительно. Иначе средства вернутся в госбюджет.

"Кешбек" за топливо

Вместе с апрельским "Нацкешбеком" украинцы получат и "кешбек" за топливо.

Что будет с кэшбеком за май и июнь

Выплата майского и июньского "кэшбеков" состоится позже, но воспользоваться этими деньгами можно будет до конца месяца, в котором будет приостановлено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Что такое "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" - это государственная программа, благодаря которой украинцы могут вернуть себе от 5% до 15% за покупку украинских товаров.

За что дают 15% "кэшбека":

непродовольственные товары: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия;

отдельные продукты: твердые и мягкие сыры, некоторые виды макарон и круп.

За что дают 5% "кэшбека":

хлеб, мясо, молочная продукция, кроме сыров, яйца, растительное масло;

овощи, фрукты, рыба, консервы;

сладости, снеки, напитки, соусы;

лекарства и товары для сада.

Вырученные средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, донаты на Силы обороны, почтовые услуги, приобретение продуктов и лекарств украинского производства или книг.