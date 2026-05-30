Нацкэшбек сгорит: до какого числа нужно обязательно потратить деньги

Национальный кэшбэк нужно потратить уже в июне, иначе накопленные средства сгорят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Кэшбек за апрель начисляется в конце мая. Использовать выведенные на карту средства можно будет до 30 июня.
После этой даты неиспользованные средства вернутся в госбюджет, а программа начнет следующий этап.
За майские покупки выплата поступит в июле. В дальнейшем все будет работать в обычном режиме. Средства будут поступать после 20 числа ежемесячно.
Максимальная сумма кэшбэка остается без изменений - 3 000 гривен в месяц.
Программа Национальный кэшбек - это государственная форма финансовой поддержки граждан за покупку украинских товаров. За покупки продукции отечественного производства украинцы могут получить возврат части потраченных средств.
Минимальная сумма кэшбека составляет 2 гривны в месяц, максимальная - 3000 гривен.
Кэшбек распространяется только на товары украинского производства, которые участвуют в программе. В то же время он не действует на подакцизные товары, кроме отдельных видов вина и медовых напитков без добавления спирта.
