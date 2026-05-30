Нацкэшбек сгорит: до какого числа нужно обязательно потратить деньги

13:03 30.05.2026 Сб
2 мин
Куда денутся средства и как дальше будет работать программа?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Нацкэшбэк нужно потратить до 30 июня (Getty Images)

Национальный кэшбэк нужно потратить уже в июне, иначе накопленные средства сгорят.

Как будет работать Национальный кэшбэк

Кэшбек за апрель начисляется в конце мая. Использовать выведенные на карту средства можно будет до 30 июня.

После этой даты неиспользованные средства вернутся в госбюджет, а программа начнет следующий этап.

За майские покупки выплата поступит в июле. В дальнейшем все будет работать в обычном режиме. Средства будут поступать после 20 числа ежемесячно.

Максимальная сумма кэшбэка остается без изменений - 3 000 гривен в месяц.

На что можно потратить кэшбек:

  • коммунальные услуги;
  • лекарства и медицинские изделия;
  • книги и печатную продукцию;
  • почтовые услуги;
  • продукты украинского производства;
  • благотворительность и донаты на ВСУ.

Что такое программа Национальный кэшбек

Программа Национальный кэшбек - это государственная форма финансовой поддержки граждан за покупку украинских товаров. За покупки продукции отечественного производства украинцы могут получить возврат части потраченных средств.

Минимальная сумма кэшбека составляет 2 гривны в месяц, максимальная - 3000 гривен.

Кэшбек распространяется только на товары украинского производства, которые участвуют в программе. В то же время он не действует на подакцизные товары, кроме отдельных видов вина и медовых напитков без добавления спирта.

За какие товары возвращают 15% стоимости и как их получить - читайте в материале РБК-Украина.

