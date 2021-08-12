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Національний заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі

Автор: РБК-Україна

Національний заповідник "Софія Київська" не давав дозволу на дрифт автомобілів на Софійській площі. Жодних погоджень на зйомки дрифту не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

У столиці діє Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру.

Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення.

"Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту до Національного заповідника не надходив", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві.

Нагадаємо, за попередніми даними, дрифт на Софійській площі завдав збитків на 50 тисяч гривень.

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София КиевскаяСофийская площадь