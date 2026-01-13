Национальный шрифт и новое правописание: в Раде взялись за дерусификацию законов

Документ предусматривает обновление правописания, очищение юридического языка от русизмов и введение национального шрифта для государственных документов.

Что предлагают изменить

Инициатива изложена в проекте постановления "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства" (рег. №14334). Документ рассмотрели 12 января на заседании Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики с участием представителей правительства, Офиса президента, профильных министерств и экспертов.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, значительная часть украинских законов до сих пор является "калькой" с русского - формально написанной на украинском, но с чужой языковой логикой и канцеляризмами.

"Мы имеем 73 года пребывания под советской оккупацией, что остановило развитие украинского научного и юридического языка", - подчеркнул Стефанчук.

Обновление правописания и юридический глоссарий

Среди ключевых направлений инициативы:

обновление украинского правописания - после консультаций с Кабинетом министров и научными учреждениями финализацию работы ожидают до 1 марта;

создание единого юридического глоссария - базы терминов украинского законодательства, которую будут разрабатывать языковеды и юристы. Цель - убрать русизмы и устаревшие канцелярские формулы, которые десятилетиями укоренялись из-за советского влияния.

Национальный шрифт для законов

Отдельный акцент в постановлении сделан на визуальной идентичности государственных документов. Стефанчук подчеркнул, что использование шрифтов российского происхождения, в частности "Peterburg" или "Izhitsa", недопустимо в официальных актах и на государственных наградах.

Постановление предусматривает разработку и внедрение национального шрифта, который должен стать символом украинского суверенитета даже в графическом оформлении законов и документов.

В Комитете отметили, что поддержка этой инициативы является важным шагом для укрепления государственного языка и формирования аутентичного правового пространства Украины.