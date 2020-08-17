Національний страйк в Білорусі: що зараз відбувається в країні

У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк. Учасники акцій вимагають провести чесні вибори і припинити міліцейське насильство, що зараз відбувається в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Страйки тривають по всій країні

Колона страйкуючих йде від Мінського заводу колісних тягачів, де був Лукашенко, на Мінський автомобільний завод. Тим часом, демонстранти зібралися біля будівель телеканалу ОНТ на Комуністичній і БТ на Макаєнці.

Фото: протест біля будівлі телеканалу ОНТ (NЕХТА)

Протестують також на Білоруськалій, БМЗ, МТЗ.

Інтернет в Білорусі знову відключили

NЕХТА повідомляє, що в країні масово відключають інтернет. Сайти tut.by, "Белта", "Наша Ніва", "Белсат" не працюють також на території інших країн.

Лукашенко виключає проведення нових виборів

Не зважаючи на те, що проведення нових виборів є вимогою протестувальниців, Лукашенко заявив, що їх не буде.

"Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - сказав він.

Уряд Білорусі склав повноваження

Перед оголошеним переможцем на виборах президента Олександром Лукашенко склав повноваження уряд Білорусі. Раніше він доручив оперативно підготувати документи по подальшій роботі уряду.

Лукашенко відреагував на страйк у Білорусі

Олександр Лукашенко сьогодні на МЗКТ заявив, що 150 людей, які протестують, "погоди не роблять".

"По-друге, треба розуміти, що "поганий" президент тримав зайву чисельність, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити треба з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо", - сказав він.

Лукашенко на вертольоті прилетів до Мінського заводу колісних тягачів

Тим часом, туди йде колона страйкуючих робітників з інших заводів, збираються люди з навколишніх кварталів. Наприклад, частина працівників Мінського тракторного заводу оголосили страйк, залишили робочі місця і йдуть до МЗКТ, де знаходиться Лукашенко.

Фото: вертоліт, на якому прилетів Лукашенко (Супутник Білорусь)

Медіа приєдналися

Працівники державної Белтелерадіокомпанії почали страйк. До цієї акції також готується приєднається держканал "Білорусь 1" і "Радіо Столиця".

Тіхановська зробила заяву

Головний опонент чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що ніколи не хотіла бути політиком, але доля розпорядилась так.

"Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в якості національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм", - заявила вона.

Реакція України та світу

ЄС і США вже заявили, що президентські вибори в Білорусі не визнають. Європейський Союз вже готує санкції проти білоруської влади, а в МЗС Білорусі закликають блок до діалогу.

Також МЗС Британії заявив, що країна не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що поділяє позицію ЄС і закликало Білорусь до діалогу з суспільством.

Нагадаємо, на мітингу в Мінську опозиція озвучила свої політичні вимоги.

Зазначимо, ланцюг солідарності в Мінську зібрав близько 100 тисяч осіб.

РБК-Україна писало, що вчора акції пройшли по всій Білорусі.