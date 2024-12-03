Национальная гвардия Украины стала наблюдателем Европейских Сил Жандармерии: подробности

Во время заседания Межведомственного комитета высокого уровня Европейских Сил Жандармерии (EUROGENDFOR) Украина официально приобрела статус "Наблюдателя".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Сообщается, что соответствующую декларацию об этом решении подписала делегация Национальной гвардии во главе с командующим Александром Пивненко.
"Национальная гвардия Украины интегрировалась в европейское сообщество правоохранительных формирований с военным статусом с целью реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО", - рассказали в МВД Украины.
Прежде всего, решение о предоставлении Украине этого статуса в Европейских Силах Жандармерии является важным шагом в евроинтеграционном курсе Украины, направленном на достижение полноправного членства в ЕС и НАТО.
Статус "Наблюдателя" открывает новые перспективы для Нацгвардии, в частности:
Это позволит Украине не только усилить свой потенциал в сфере общественной безопасности, но расширить участие в международных мероприятиях и реализовывать совместные проекты технической помощи.
Это международное правоохранительное формирование с военным статусом, созданное для быстрого реагирования на кризисные ситуации.
Главная цель состоит в обеспечении общественной безопасности, правопорядка и стабильности в регионах, где бездействуют обычные гражданские правоохранительные органы.
EUROGENDFOR была создана в 2006 году по инициативе Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Португалии.
В ее состав входят страны, имеющие собственные национальные жандармерии или подобные формирования, объединяющие полицейские и военные функции.
Основные задачи EUROGENDFOR:
Особенностью этих сил является их гибкий статус. Они могут действовать как гражданская полиция, но имеют военные возможности, что позволяет им эффективно работать в зонах конфликта или во время чрезвычайных ситуаций.
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