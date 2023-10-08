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"Национализируют" жилье и выселяют "неугодных". Оккупанты продолжают терроризировать гражданских

Фото: россияне терроризируют гражданское население Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Забрать и поделить. Рашисты терроризируют людей на ВОТ Запорожской области по советским методичкам 30-х годов", - подчеркнул Федоров.

По его данным, оккупанты проводят "национализацию" жилья: отбирают пустые помещения тех, кто выехал из оккупации; выселяют "неугодных" и подселяют к людям военных армии РФ. 

Кроме того, российские военные собираются раздать отобранные у людей земельные участки завезенным из России "героям СВО" в качестве вознаграждения за участие в войне: соответствующий законопроект внесли в кремлевскую госдуму.

К тому же, по данным Федорова, оккупанты под дулами автоматов забирают транспорт и деньги у гражданских.

"Люди в оккупации выживают в условиях тотального бесправия и беззакония", - подчеркнул он.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно Запорожская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

Однако следует отметить, что все чаще взрывы раздаются и в оккупированных городах Запорожской области. К примеру, в оккупированном Бердянске.

Так, в частности, недавно в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

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