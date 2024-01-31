С национализированного предприятия Дерипаски в госбюджет вернули 32 млн гривен

В государственный бюджет во вторник, 30 января, впервые поступили санкционные деньги в размере более 32 млн. гривен. Речь идет о средствах, которые принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксиду алюминия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, в 2000 году холдинг, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, приватизировал "Николаевский глиноземный завод". Данный холдинг является одним из самых крупных в мире производителей алюминия.
Известно, что группа компаний, которые и сейчас входят, обеспечивают потребности оборонно-промышленного комплекса РФ. Они поставляют свою продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.
Сам же Дерипаска находится под санкциями США и ЕС, которые были наложены из-за подозрения отмывания денег в интересах российского диктатора Владимира Путина.
Уже в начале 2023 года Офис генпрокурора подал ходатайство об аресте 32 млн. гривен, которые принадлежали "Николаевскому глиноземному заводу". В настоящее время Фондом государственного имущества Украины обеспечено фактическое перечисление этих денежных средств в госбюджет Украины.
В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд с начала войны принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.
По данным ДБР, среди владельцев этих коммерческих структур близки к Владимиру Путину братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.
В собственность государства национализированы следующие активы:
Напомним, о национализации ООО "Николаевский глиноземный завод" сообщалось еще в феврале 2023 года. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд. гривен
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