Без национализации: Сербия дала еще неделю на поиск покупателя для компании "Газпрома"

Вучич заявил, что хочет любой ценой избежать необходимости национализировать NIS. Правительство, сказал он, поддерживает его в этом вопросе. Во время правительственного заседания 16 ноября Вучич подчеркнул, что санкции США против NIS пока для Сербии не ощутимы - поскольку Белград, мол, "хорошо подготовился".

"Мы хорошо подготовились, имеем достаточно запасов топлива и нет причин для паники. К следующему воскресенью мы должны иметь решение для NIS, и я надеюсь, что азиатские и европейские партнеры, с которыми российские партнеры ведут переговоры, согласятся вести переговоры о собственности, что будет означать, что мы сможем сообщить об этом совместным письмом", - отметил он.

При этом Вучич пояснил, что причина, по которой он так избегает необходимости национализировать активы NIS - это якобы то, что компания "не находится в нашей преимущественной собственности". Поэтому он хочет, чтобы Сербия и ее правительство "исчерпали все возможности" решения проблемы, прежде чем прибегать к национализации.