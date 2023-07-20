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Национализация "Сенс Банка": российские владельцы-олигархи хотят оспорить решение НБУ

Фото: Андрей Пышный, глава НБУ (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Владельцы акций "Сенс Банка" планируют оспорить его вывод с рынка после решения Национального банка Украины.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Мы уже получали уведомления о намерении акционеров оспорить эту процедуру. Нацбанк готов к любому развитию событий. Решение, которое принималось сегодня, обосновано и принималось в соответствии с порядком и установленной процедурой", - подчеркнул Пышный.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Национальный банк Украины принял решение о выводе с рынка "Сенс Банка". Его владельцами являются подсанкционные российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман и Андрей Косогов.

Как отмечали в НБУ, решение, в частности, обосновано тем, что вышеперечисленные люди поддерживают политику страны-агрессора.

Вывод с рынка "Сенс Банка", вероятно, приведет к его дальнейшей национализации. Для этого необходимо соответствующее решение Кабмина.

Более детально о "Сенс Банке" можете узнать в материале РБК-Украина.

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Альфа-БанкАндрей ПышныйНациональный банк Украины