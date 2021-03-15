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Фінансові санкції за експропріацію "Мотор Січі" є непід'ємними для України, - експерт

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 12:18
Фінансові санкції за експропріацію "Мотор Січі" є непід'ємними для України, - експерт Фото: "Мотор Січ" (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Фінансові санкції за експропріацію "Мотор Січі" у китайських інвесторів у розмірі $3,6 млрд є непід'ємними для України. В результаті Вашингтон буде компенсувати Києву втрати в міжнародному арбітражі.

Про це заявив експерт з питань українсько-китайських відносин, член правління українсько-китайського інвестиційного клубу Андрій Пилипенко.

"Це занадто дорого для країни, економіка якої ледь утримується від краху завдяки експорту товарів у Китай, і живе від кредиту до кредиту від МВФ. Швидше за все, в результаті Вашингтону доведеться шукати гроші, щоб компенсувати Києву втрати на $ 3,6 млрд, які загрожують Україні у міжнародному арбітражі", - прогнозує Пилипенко.

Водночас він додав, що експропріацією "Мотор Січі" в інвесторів з КНР Київ намагається "купити лояльність" нової адміністрації США, хоча Вашингтон не вимагає таких радикальних дій - його Мінторг лише ввів режим моніторингу американських компаній з Китайської Skyrizon, яка є акціонерів українського двигунобудівного заводу.

Експерт також переконаний, що ситуація навколо "Мотор Січ" - лише спроба відвернути увагу нової адміністрації США, не виконуючи її головних вимог у сфері боротьби з корупцією.

"Свіжа публікація Washington Post від 13 березня дає Україні та її владі чіткі сигнали, чого від неї чекають: деолігархізація, подолання корупції, судова реформа, державні інститути, які забезпечать ефективний рух у цьому напрямку. У переліку пріоритетів немає ні слова про експропріацію "Мотор Січ" чи якусь іншу протидію комерційній співпраці України з КНР. Але українська влада наполягає на питанні "Мотор Січ", провалюючи реально пріоритетні "домашні завдання" США з реформування, які підуть на користь самій Україні", - зазначив експерт.

Нагадаємо, китайські акціонери підприємства звернулися в міжнародний арбітраж для стягнення з України $ 3,6 млрд за "незаконну експропріацію" - так інвестори з КНР кваліфікували дії України, яка впродовж багатьох років перешкоджає їм в управлінні компанією.

Водночас РНБО і Верховна рада готують націоналізацію компанії "Мотор Січ", яка була корпоратизована і приватизована колективом заводу близько двадцяти років тому.

За словами екс-віце-прем'єра Павла Розенка, націоналізація "Мотор Січ" - прояв політичної топ-корупції, оскільки державне фінансування і пільги для авіабудівної галузі сформувала цілу касту корупціонерів і лобістів, які обманюють владу заради досягнення особистих цілей щодо подальшого незаконного збагачення.

Своєю чергою, представники фінансового ринку вбачають серйозні ризики для обвалу гривні після програшу України в міжнародному арбітражі за експропріацію "Мотор Січ" у китайських інвесторів.

Крім того, в результаті напруженості у відносинах з КНР Україні загрожують прямі й непрямі втрати на $ 11 млрд, які можуть виявитися катастрофічними, враховуючи, що чисті золотовалютні резерви Нацбанку України за вирахуванням боргу перед МВФ становлять всього лише $ 18,1 млрд.

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