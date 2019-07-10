Націоналісти прослідкують за обіцянкою не допустити монополії Медведчука

Представники об’єднаних сил українських націоналістів – ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", Конгрес українських націоналістів і ОУН мають намір стежити за виконанням обіцянки президента Володимира Зеленського зупинити монополізацію українських каналів Віктором Медведчуком. Про це повідомляє "Нацкорпус" у своєму Telegram-каналі.

Націоналісти вважають, що телеканал NewsOne на чолі з Віктором Медведчуком давно пора притягнути до відповідальності за систематичну проросійську пропаганду і держзраду.

"NewsOne потрібно позбавити ліцензії, а всіх причетних на чолі з Медведчуком – покарати. Ми обов’язково простежимо, щоб президент виконав свою обіцянку", – заявили об’єднані націоналісти.

Сьогодні, 10 липня, під час візиту президента до Борисполя представник об’єднаних націоналістів, у минулому журналіст Олекса Бик поставив Володимиру Зеленському питання щодо телеканалу NewsOne і його власника Віктора Медведчука.

Зеленський заявив, що монополізацію українських телеканалів в умовах війни людьми з проросійською позицією він вважає неприпустимою, і дав обіцянку протистояти цьому явищу на законодавчому рівні.

"Ми розберемося з цим питанням на рівні Верховної ради. Будь-яких інформаційних монополій не буде", – пообіцяв Зеленський.