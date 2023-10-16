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У "Армии дронов" рекорд по уничтожению техники: БПЛА эффективно работали в Авдеевке

Понедельник 16 октября 2023 13:55
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У "Армии дронов" рекорд по уничтожению техники: БПЛА эффективно работали в Авдеевке Иллюстративное фото: Армия дронов поразила 428 единиц российской техники за неделю (facebook.com/easternforce)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные поразили 428 единиц российской техники с помощью беспилотников от "Армии дронов" за прошлую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Так что у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", - написал он.

Федоров также поблагодарил украинских героев, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают российских захватчиков.

Наступление РФ на Авдеевку

С начала прошлой недели россияне активизировали наступление на Авдеевку в Донецкой области. Захватчики усиленно обстреливают город и соседние населенные пункты. Ситуация остается напряженной.

По данным Генштаба, в районе Авдеевки на прошлой неделе оккупанты предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

При этом аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что попытка россиян наступать на город может превратиться в "битье об бетонную стену ".

Добавим, что во время своего наступления на Авдеевку российская армия уже потеряла более 200 военных, а также более 60 танков и БТР.

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Авдеевка дрони Михаил Федоров
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