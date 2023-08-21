Нацгвардейцы уничтожили блиндаж с оккупантами на Запорожском направлении (видео)

"Метко работают нацгвардейцы на Запорожском направлении. Бойцы подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского попали в блиндаж с военными РФ", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 21 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 257 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 14 ББМ и 12 танков врага.

Также Вооруженные Силы Украины в течение последних суток нанесли 9 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава противника.