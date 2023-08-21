RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нацгвардейцы уничтожили блиндаж с оккупантами на Запорожском направлении (видео)

Фото: нацгвардейцы уничтожили блиндаж с оккупантами в Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского на Запорожском направлении уничтожили блиндаж с российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Метко работают нацгвардейцы на Запорожском направлении. Бойцы подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского попали в блиндаж с военными РФ", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 21 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 257 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 артсистем, 14 ББМ и 12 танков врага.

Также Вооруженные Силы Украины в течение последних суток нанесли 9 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияЗапорожская областьВойна России против Украины